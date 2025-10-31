Calcio, Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ALTARESE 1929 – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Filippo Conti (Genova)
ANDORA 1966 – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
CENGIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
DEGO CALCIO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Vincenzo Falco (Genova)
GOLFO DIANESE 1923 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
QUILIANOVALLEGGIA – CISANO
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – OLIMPIC 1971
Arbitro: Michele Bonino (Chiavari)
BOLZANETESE VIRTUS – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Andrea Magri (Chiavari)
CAMPESE F.B.C. – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
MULTEDO 1930 – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
PEGLIESE – RABONA VIA DELL’ACCIAIO
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
SPERANZA 1912 F.C. – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)
VELOCE 1910 – SCIARBO COGO CALCIO A.S.D.
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
VOLTRI 87 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)