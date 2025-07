La nota neroverde:

"La Società A. S. D. Bardineto comunica che è stato ingaggiato per la stagione sportiva 2025/2026, il giocatore ex promozione Campana, Luigi D'Elia;

Tra le diverse squadre della Provincia di Salerno in cui ha militato ci sono il Vietri Raito ed il Cetara.

Si ringrazia per la buona riuscita dell'operazione il Sig. Vincenzo Mirica ex Mister della Cetarese.

Benvenuto Luigi"