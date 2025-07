Calciomercato. Il Vado spinge anche con gli under, presi Caremoli, Pastorino, Syll, Viola e Sacco

Il Vado ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per il via degli allenamenti, in programma domani al Ferruccio Chittolina.

Tanti sono i nomi di rilievo emersi, oltre a D'Angelo e Stampi annunciati già nelle scorse settimane.

Faranno parte della rosa di mister Roselli anche Tommaso Caremoli, esterno classe 2005 protagonista della grande scalata dell'Alcione in Serie C, con ben 36 presenze collezionate nell'ultima stagione in quarta serie.

Dalla Lavagmese arriva inoltre il centrocampista classe 2005 Pastorino, mentre dal Torino è stato prelevato l'esterno Syll (2007) e dalla Spal l’esterno offensivo Cecchinato (2007). In attacco si aggiunge Viola, nato nel 2007 e in arrivo dallo Spezia. Chiude il gruppo Sacco, difensore classe 2007 proveniente dal Chieri.