Calcio. Ufficiali i cambi di denominazione societaria. Ok all'Albingaunia, torna la San Filippo Neri, il Taggia diventa Sporting Taggia Sanremo

Non poche squadre in tutto l'arco regionale hanno deciso di cambiare denominazione sociale.

Per quanto concerne l'area ingauna la San Filippo Neri torna al nome originario, mentre, come ribadito il Vadino si è trasformato in Albingaunia Sport Albenga. Novità anche a ponente, il Taggia diventa Sporting Taggia Sanremo.

Ecco le operazioni deliberate dal Comitato Regionale Ligure:

da: Brugnato 1955 → a: A.S.D. Bru.Borg.Lux

da: Cornigliano Calcio → a: A.S.D. Corniglianese 1919

da: A.S.D. Mamas Giovani → a: A.S.D. Polisportiva Mamas Migliarinese

da: A.S.D. Pegli Lido FBC → a: A.S.D. Pegliese

da: S.Lorenzo DC Sanvi Genova → a: S.S.D. San Lorenzo della Costa

da: A.S.D. San Filippo Neri Yepp Albenga → a: A.S.D. San Filippo Neri Albenga

da: A.C. Taggia A.S.D. → a: Sporting Taggia Sanremo A.S.D.

da: A.S.D. Vadino Football Club → a: A.S.D. Albingaunia Sport Albenga

da: Vecchiaudace Campomorone → a: U.S.D. Audace Campomorone

PEr quanto concerne l'area savones