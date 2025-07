Padel. Oltre 100 adesioni per il "Primo Trofeo Città di Andora", ecco i vincitori (FOTO)

Tre circoli una sola passione, il padel. Ad Andora lo Sporting Pinamare, insieme all’ASD Padel Andora e al Vidaloca Padel hanno dato vita alla prima edizione del Campionato città di Andora. Un centinaio i partecipanti, tra donne e uomini, che si sono sfidati sui campi di gioco della cittadina rivierasca con partite iniziate lo scorso inverno e concluse in estate. Al Vidaloca Padel si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Mauro Demichelis e del consigliere con delega allo Sport Ilario Simonetta. A fare gli onori di casa Filippo Scola che è anche sindaco di San Bartolomeo al Mare.



Sono state premiate le prime due coppie per ogni categoria. Nella categoria “gold” a salire sul gradino più alto del podio tra gli uomini sono stati Enotarpi-Barone con 24 punti, seguita dalla coppia Gagliolo-Mo (17 punti); nella maschile “silver” hanno vinto Borla-Piave con 26 punti, al secondo posto Porricello-Biasibetti (20 punti); nella maschile “bronze” hanno vinto Schivo-Volpe con 26 punti seguiti dalla coppia Ghione-Maccarone (20 punti). Per le femmine nella categoria “gold” hanno vinto Torregrossa-Fassio con 14 punti, al secondo posto la coppia Cammilleri-Pietrantonio (12 punti); nella femminile “silver” la vittoria è andata alla coppia Trimarchi-Calandrino che ha ottenuto 23 punti, al secondo posto la coppia Moran-Vio (16 punti). Il campionato, come detto alla sua prima edizione, è stato patrocinato dal Comune e visto il successo di partecipanti ottenuto è stato deciso di anticipare l’avvio della seconda edizione già nel mese di novembre ripetendo la stessa formula del campionato.