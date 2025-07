Calciomercato. Nolese, il giovane Marangi diventa biancorosso. Ufficiale l'arrivo dal Finale

Il comunicato:

La Polisportiva Nolese è lieta di ufficializzare l’ingaggio del difensore Luca Marangi, classe 2005, che entrerà a far parte della rosa biancorossa per la stagione in corso con la formula del trasferimento definitivo dall’F.B.C. Finale Ligure.

Luca Marangi è un difensore polivalente in arrivo dal Finale: nato nel 2005, può ricoprire il ruolo di centrale in una difesa a quattro, ma all’occorrenza è impiegabile anche come terzino. Con la maglia giallorossoblù ha conquistato due titoli da vicecampione regionale nel campionato Under 19 d’Eccellenza, a conferma della sua crescita costante e del valore espresso già in giovane età.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Finale, Luca — le cui radici familiari affondano proprio a Noli — ha già maturato esperienze significative sia a livello giovanile sia in prima squadra, avendo esordito in Eccellenza e dimostrando affidabilità, buone doti tecniche e una spiccata maturità in campo.

Con il suo arrivo, la società consolida ulteriormente il reparto difensivo, puntando su un profilo giovane, motivato e fortemente legato al territorio, pronto a dare il massimo per la maglia biancorossa.

La Polisportiva Nolese desidera ringraziare sentitamente il direttore sportivo Valter Parodi e l’F.B.C. Finale Ligure per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile l’operazione.

Benvenuto Luca! Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, con i nostri colori.