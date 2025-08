Calcio. Virtus Sanremese, nuova stagione con ambizioni: "Gran calciomercato, possiamo fare grandi cose"

Dopo una salvezza conquistata con impegno e determinazione, la Virtus Sanremese si prepara a voltare pagina e affrontare la stagione 2025/2026 con obiettivi ben più ambiziosi. In panchina, ancora una volta, ci sarà Mister Marco Prunecchi, al suo secondo anno alla guida del sodalizio biancoblù. E questa volta le aspettative sono alte.

Lo stesso allenatore, incontrato prima di concedersi una breve vacanza, ha voluto trasmettere il suo entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice e onorato di iniziare questa stagione alla guida della Virtus Sanremese. So che si è lavorato duramente durante il calciomercato e di questo ringrazio la società per avermi messo a disposizione giocatori di spiccate qualità tecniche e morali."

Una rosa rinnovata, pronta a dare il massimo e a regalare soddisfazioni ai sostenitori, che Mister Prunecchi ha voluto coinvolgere sin da subito: "Chiedo a tutti voi, giocatori, staff e tifosi, di sostenerci in questo percorso, perché insieme potremo fare grandi cose."

Con la determinazione del tecnico, il lavoro della dirigenza e la passione della tifoseria, la Virtus Sanremese punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: non resta che scendere in campo.