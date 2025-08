Tennis. Filippo Crippa e Emma Peretti si aggiudicano l'Open di Arenzano

Il 48° Open di Arenzano – torneo riservato ai giocatori di categoria 2.4 con un montepremi di 1450 euro – si è concluso con un doppio successo per il tennis ligure. L’evento, ospitato dal Tennis Club Arenzano nella splendida cornice di Villa Maddalena, ha visto imporsi Filippo Crippa nel tabellone maschile e Emma Peretti in quello femminile.

Nel torneo maschile, sponsorizzato da Radio Italia, ha trionfato Filippo Crippa della Genoa Tennis School, reduce dal recente successo al Memorial Cassottana dell’Andrea Doria. In finale, Crippa ha avuto la meglio sul piemontese Filippo Valdetara (Country Club Vho di Tortona) con il punteggio di 7/5 6/3. In semifinale, Crippa aveva eliminato Bonatti con un secco 6/3 6/4, mentre Valdetara aveva raggiunto la finale approfittando del ritiro di Tommaso Metti – costretto a fermarsi sul 3/2 per un infortunio muscolare.

Il tabellone femminile, sponsorizzato da Poggio Hotel, ha invece visto il successo di Emma Peretti del TC Santa Margherita. La giovane tennista si è imposta al termine di una finale lunga e combattuta contro Romina Varisco (LA Tennis), superata con il punteggio di 6/7 6/4 6/2 dopo oltre due ore di gioco intenso.