Vela. A fine mese scatta il "Campus Como Lake" insieme alla sezione di Varazze della LNI

Una settimana all’insegna dello sport, del contatto con la natura e della vita di gruppo, in uno degli scenari più suggestivi del Lago di Como. È questa la proposta della Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze, che in collaborazione con il Centro Vela di Dervio, organizza un campus estivo presso la base nautica di Santa Cecilia, a Dervio (LC). La struttura, immersa nel verde e affacciata direttamente sul lago, è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno.

Il programma è pensato per coniugare attività sportive, formazione tecnica e momenti di socialità, rivolgendosi a bambini, ragazzi e adulti con diversi livelli di esperienza nella vela e nel windsurf.

Le giornate si aprono con sessioni di allenamento dedicate agli agonisti, con esercitazioni tecniche e regate su derive e windsurf, oltre a momenti di formazione teorica in aula incentrati sulla tattica di regata.

Durante la giornata, spazio alla scuola vela: bambini e ragazzi possono cimentarsi su Optimist, Laser, derive e tavole da windsurf, sempre seguiti da istruttori federali (FIV). A completare l’offerta, attività fisica su prato e preparazione atletica con personal trainer.

La metodologia didattica adottata si basa sul principio del "learning by doing", con percorsi di apprendimento progressivo e un’attenzione costante alla sicurezza. Le lezioni si svolgono su imbarcazioni moderne, con il supporto di mezzi di assistenza in acqua.

Ma il valore aggiunto del campus è anche nella dimensione collettiva: il lavoro di squadra, la vita all’aria aperta e la condivisione di esperienze fanno da cornice a un’esperienza che va oltre l’aspetto tecnico.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi è possibile contattare:

Tel. 019 95777

Cell. 348 4010287 (Silvia)

Cell. 392 2277004

Email: