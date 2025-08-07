 / Calcio

Calcio, Carcarese. Stasera il test con l'Astrea, Ilario Genta torna in biancorosso

L'ex tecnico della prima squadra entrerà nei quadri nel settore giovanile

Saranno 72 ore particolarmente intense per la Carcarese che, tra stasera e domenica, sarà protagonista in due test amichevoli.

Il primo è in programma tra poco, alle 19:30 contro l'Astrea, mentre domenica i biancorossi scenderanno in riviera per il match contro il Celle Varazze.

Tra le novità delle ultime ore, sono stati annunciati i quadri tecnici dell'intero vivaio del sodalizio guidato dal presidente Ferrero, all'interno dei quali spicca il ritorno di Ilario Genta. L'allenatore biancorosso aveva guidato la Prima Squadra in tandem con mister Loris Chiarlone, ora il ritorno al Corrent nelle leve 2011 e 2012.

