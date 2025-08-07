Monaco-Inter, tifosi nerazzurri del Ponente (e non solo) beffati: al 'Louis II' vietati maglie e simboli allo stadio per l'amichevole

Sale l’attesa per l’amichevole di lusso tra AS Monaco e Inter, in programma venerdì 8 agosto alle ore 20 allo stadio Louis II. Ma a pochi giorni dal match, a far discutere non è solo l’alta richiesta di biglietti, bensì le rigide restrizioni imposte ai tifosi interisti, che stanno sollevando più di una perplessità.

Sul sito ufficiale del club del Principato, infatti, si legge chiaramente che “qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell’AS Monaco è severamente vietato”. Il messaggio è rivolto in particolare ai tifosi dell’Inter, invitati ad acquistare i biglietti solo attraverso il canale per “spettatori neutrali” e soprattutto a non indossare maglie, sciarpe o altri accessori legati ai colori nerazzurri.

Il divieto non si limita ai settori riservati: anche nelle aree neutre, si legge ancora nel comunicato, la presenza di tifosi interisti identificabili potrebbe comportare il rifiuto dell’accesso allo stadio, l’espulsione e persino conseguenze legali. Un atteggiamento che sta lasciando l’amaro in bocca a molti sostenitori italiani, pronti a partire per seguire la propria squadra anche in un’amichevole estiva.

In particolare, in tutto il Ponente ligure, sono numerosi i tifosi nerazzurri interessati alla trasferta monegasca – residenti e turisti – attratti dalla possibilità di assistere a un match internazionale in un contesto suggestivo e facilmente raggiungibile in auto o in treno.

urendo rapidamente. Restano pochi posti in curva (15 euro) e in tribuna laterale (69 euro), mentre l’interesse resta alto anche per la possibile presenza in campo dei nuovi acquisti di entrambe le squadre: Paul Pogba e Ansu Fati per il Monaco, Sucic, Luis Henrique e Pio Esposito tra le novità dell’Inter in vista della prossima stagione.