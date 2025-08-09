Calcio, Giusvalla. Primo summit per la squadra di mister Cavallaro, le firme dei giocatori sulla maglia numero uno

Nella serata di venerdì 8 agosto, il ristorante “Il Cavallo Bianco” di Giusvalla ha accolto ed ospitato la prima riunione della neonata squadra giallo-celeste che affronterà il prossimo campionato di seconda categoria.

Prima della serata conviviale e dopo il saluto di accoglienza del Sindaco Perrone, il Presidente Dario Biato ha illustrato il progetto della Società sottolineando come l’obiettivo della valorizzazione del territorio attraverso l’attività sportiva possa essere raggiunto soltanto con il lavoro coeso della squadra, con la collaborazione e l’aiuto di tutte le componenti (Dirigenti, Staff Tecnico, Sponsor) e soprattutto con il rispetto dei valori etico-sportivi che costituiscono il nucleo fondante della ASD Giusvalla FC.

Lo staff tecnico guidato dal mister Pino Cavallaro ha poi presentato i dettagli del programma di preparazione e le semplici regole di gestione del gruppo che costituiscono la base fondamentale per affrontare con ambizione competitiva la stagione.

Durante la serata è stata annunciata la collaborazione con Giusvalla F.C. di Aurora Cioffi, fisioterapista in corso di specializzazione, che sarà responsabile della riabilitazione e del recupero degli eventuali giocatori infortunati e/o affaticati lavorando in sinergia con lo staff tecnico per la prevenzione delle problematiche muscolari e articolari.

"Il Presidente ha evidenziato - ribadisce il club - come lo staff sanitario sia in rafforzamento con l’inserimento di un Medico Sociale che sarà il referente principale per tutte le questioni mediche relative ai nostri atleti e con la collaborazione di una figura di psico-pedagogista che si occuperà dell’integrazione delle competenze psicologiche e pedagogiche per creare un ambiente sportivo sano e stimolante.

Un momento particolare è stata la firma da parte di tutti i giocatori e dello staff della maglia N. 1 del Giusvalla F.C. che sarà donata ad una persona speciale, Luciano “primo tifoso” della squadra, che sta combattendo una lunga battaglia contro la malattia con l’applauso e l’incitamento di tutto l’ambiente giallo-celeste!"

L’appuntamento per i giocatori è stato fissato ad inizio settembre con l’avvio della fase di preparazione atletica che si articolerà presso il campo Aldo Dagnino di Vado Ligure ed anche presso la struttura sportiva di Giusvalla.