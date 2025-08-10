Il vicepresidente della federazione pallapugno Marco Scajola all'incontro europeo sugli sport tradizionali

L’assessore regionale Marco Scajola, in qualità di vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno, ha partecipato oggi, presso la palestra Maggi di Imperia, all’incontro europeo giovanile dedicato agli sport tradizionali. Ad accompagnarlo il presidente regionale della FIPAP Giacomo Raineri. L’evento, che coinvolge Liguria e Francia, è organizzato da Claudio Motosso con la G.S. San Leonardo, dall'ASD Cassini e dalla Federazione Francese de Ballon au Poing.

L’iniziativa punta a valorizzare discipline storiche come pallapugno e ballon au poing, promuovendo lo sport giovanile, le tradizioni locali e lo scambio culturale. “Complimenti agli organizzatori e a tutti i ragazzi coinvolti nel progetto – dichiara il vicepresidente Marco Scajola - Lo sport è educazione e socialità, questo tipo di incontri permette ai partecipanti di scoprire la storia e la cultura di queste discipline, ma non solo: oltre all’attività sportiva, sono previste anche iniziative culturali e ricreative che diano la possibilità di conoscere il nostro territorio agli ospiti francesi. Questo tipo di appuntamenti è ciò che, come federazione, vogliamo continuare a incentivare e promuovere per far crescere la bellissima disciplina sportiva della pallapugno e rilanciarla tra i giovani".

In tal senso, un appuntamento da non perdere sarà quello di fine mese tra gli sferisteri di Andora e Imperia, quando si disputeranno le finali nazionali di Coppa Italia: un evento di grande rilievo che conferma il ruolo centrale della Liguria per questo sport.