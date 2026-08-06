Non una semplice discesa: allo Stura River Village il rafting diventa una giornata di emozioni nella natura

Ci sono giornate che passano e altre che diventano ricordi.

Inizia tutto con un casco allacciato, una pagaia tra le mani e un equipaggio pronto a collaborare. Poi il gommone entra nella corrente, arrivano le prime rapide, gli spruzzi, le risate e quella sensazione speciale che nasce quando si lascia per qualche ora la routine per entrare davvero nella natura.

È questa l’esperienza proposta dallo Stura River Village – Rafting di Gaiola, nel cuore della Valle Stura di Demonte: non una semplice attività sportiva, ma una giornata completa da vivere sul fiume e nel verde.

Il percorso rafting si sviluppa per circa sei chilometri lungo il fiume Stura, alternando rapide coinvolgenti, giochi d’acqua e tratti più tranquilli nei quali osservare il paesaggio da un punto di vista completamente diverso.

L’esperienza ha una durata complessiva di circa due ore e mezza ed è accessibile anche a chi non ha mai praticato rafting. Non servono preparazione atletica o esperienza precedente: sono sufficienti un minimo di acquaticità, la voglia di partecipare e il desiderio di vivere qualcosa di nuovo.

Ogni equipaggio viene accompagnato da guide professionali che, prima della partenza, illustrano le tecniche fondamentali e tutte le regole di sicurezza. Lo Stura River Village fornisce inoltre l’intera attrezzatura tecnica necessaria: muta, giacca d’acqua, casco, salvagente, pagaia e calzari in neoprene.

L’attività è adatta agli adulti e ai bambini a partire dai sei anni, con percorsi e modalità organizzative pensati per permettere anche alle famiglie di avvicinarsi al fiume in modo divertente e consapevole.

Il valore di un villaggio direttamente sul fiume

Ciò che rende particolare l’esperienza dello Stura River Village è tutto quello che accade prima e dopo la discesa.

La giornata comincia e termina direttamente all’interno del villaggio di Gaiola. I partecipanti vengono accolti, equipaggiati e preparati nella struttura; al termine del percorso rientrano con il servizio organizzato, senza dover utilizzare la propria automobile durante l’attività.

Una comodità importante, soprattutto per famiglie e gruppi, che permette di concentrarsi completamente sull’esperienza.

Dopo il rafting non è necessario ripartire subito. I partecipanti possono fermarsi nel grande spazio verde del Village, rilassarsi al sole e accedere alla piscina, trasformando l’attività sul fiume in una vera giornata di vacanza.

Mentre l’adrenalina della discesa lascia spazio al relax, è possibile rivivere insieme le rapide, raccontarsi i momenti più divertenti e godersi l’atmosfera di un villaggio immerso nella natura della Valle Stura.

Rafting, piscina e Burger Raft: una giornata da vivere insieme

Per completare l’esperienza, il bar dello Stura River Village propone il Burger Raft: hamburger, patatine e bibita da gustare al termine della discesa.

Un momento conviviale pensato per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano prolungare la giornata senza dover cercare un altro luogo nel quale pranzare o cenare.

Le guide possono inoltre realizzare i video GoPro direttamente durante la discesa, permettendo ai partecipanti di conservare le immagini delle rapide, degli spruzzi e dei momenti più emozionanti vissuti dall’equipaggio.

Chi desidera trascorrere ancora più tempo nella natura può arricchire la giornata con altre attività e servizi disponibili su prenotazione:

* escursioni in e-bike per esplorare la Valle Stura;

* passeggiate a cavallo;

* sauna per un momento di benessere e recupero;

* bar e spazi verdi;

* pernottamento in chalet o casa mobile;

* prima colazione e piscina per gli ospiti del Village.

Un solo luogo, tante esperienze

Allo Stura River Village l’avventura non termina con l’ultima rapida.

È possibile arrivare al mattino, vivere il rafting, rilassarsi in piscina, pranzare al bar e trascorrere il resto della giornata nel verde. Oppure scegliere di fermarsi a dormire e trasformare l’esperienza in una breve vacanza nella Valle Stura.

Chalet e case mobili permettono di soggiornare direttamente all’interno del Village, senza spostamenti, iniziando la giornata successiva con la colazione e ancora qualche ora di relax in piscina.

Questa formula rende lo Stura River Village una proposta ideale per:

* famiglie con bambini e ragazzi;

* coppie alla ricerca di un’esperienza diversa;

* gruppi di amici;

* compleanni e feste;

* addii al celibato e al nubilato;

* società e ritiri sportivi;

* centri estivi;

* associazioni;

* aziende e giornate di team building.

Sul gommone ogni partecipante diventa parte dell’equipaggio. Si pagaia insieme, si affrontano le rapide insieme e si condivide un’esperienza capace di rafforzare collaborazione, fiducia e spirito di gruppo.

L’estate passa velocemente: il momento di vivere il fiume è adesso

Agosto è uno dei periodi più richiesti della stagione e le disponibilità, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate vicine a Ferragosto, si esauriscono rapidamente.

Per questo motivo è consigliabile prenotare anticipatamente, senza aspettare l’ultimo momento.

Chiamando o scrivendo tramite WhatsApp al numero 338 101 1194 è possibile verificare direttamente:

* le partenze disponibili;

* l’orario più adatto;

* le tariffe per adulti e ragazzi;

* la disponibilità per famiglie e gruppi;

* le formule con Burger Raft;

* le possibilità di pernottamento;

* le attività aggiuntive da abbinare alla giornata.

Lo staff accompagnerà ogni cliente nella scelta della soluzione più adatta, dalla singola discesa alla giornata completa, fino al soggiorno con rafting, piscina e pernottamento.

Non limitarti a osservare la Valle Stura dalla strada.

Entra nel fiume, affronta le rapide, ridi con il tuo equipaggio e vivi una giornata che continuerai a raccontare anche dopo essere tornato a casa.

Il rafting è adesso. La prossima emozione può cominciare con una semplice telefonata.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DIRETTE

Telefono e WhatsApp: 338 101 1194

Stura River Village – Rafting

Gaiola – Valle Stura di Demonte (CN)

Su Google Maps: “Stura River Village Rafting”

Dove la natura diventa esperienza.