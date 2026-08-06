Danza sportiva inclusiva | Sabato 8 agosto Savona al centro dell'evento FIDESM Liguria

Savona si prepara a ospitare una serata dedicata alla danza sportiva inclusiva, con un evento che unirà spettacolo, partecipazione e promozione dei valori dello sport. L'appuntamento è in programma sabato 8 agosto, quando la città accoglierà la Rassegna di Danza Sportiva Inclusiva, iniziativa organizzata dalla FIDESM Liguria (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali).

La manifestazione metterà al centro la danza come strumento di condivisione e inclusione, valorizzando il talento di atleti con abilità differenti attraverso coreografie pensate per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico. Coppie e gruppi porteranno in scena esibizioni che spazieranno tra diversi stili, dando vita a uno spettacolo che coniuga tecnica, creatività e spirito di squadra.

Il programma prenderà il via alle 20 con la sfilata degli atleti lungo la passeggiata cittadina, da piazza Eroe dei Due Mondi fino al ponte sospeso Giancarlo Ruffino. Alle 21 il pubblico potrà assistere alle performance all'Anfiteatro dell'Isola della Gioventù, dove le società sportive affiliate alla FIDESM Liguria presenteranno le proprie coreografie.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Savona, della Regione Liguria, del CONI, del CIP e della FIDESM, confermando la collaborazione tra istituzioni e mondo sportivo per promuovere eventi capaci di favorire inclusione, partecipazione e valorizzazione della pratica sportiva.