Calcio. Gagliardi promuove una Sanremese camaleontica: "Tutti possiamo interpretare più ruoli, con il Vado capiremo di che pasta siamo fatti" (VIDEO)

Leggendo la distinta della Sanremese è stato inizialmente problematico riuscire a incastrare l'undici disegnato da mister Moro nell'amichevole contro l'Albingaunia. Poi, minuto dopo minuto, la percezione di avere di fronte una squadra molto elastica tatticamente, tanto da vedere Santanocito riferimento offensivo e Gagliardi regista nella mediana a tre.
Segno di una squadra che vuole cercare qualità nel proprio possesso palla. Un progetto ambizioso, ma che, come conferma lo stesso Gagliardi, ha voglia di misurarsi fin da subito contro il Vado nei primi impegni ufficiali di coppa e campionato.