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Altri sport | 09 agosto 2026, 13:27

Sport Invernali | Varato il nuovo assetto del Comitato Regionale Ligure

Gabriele Dedone è il nuovo presidente

Sport Invernali | Varato il nuovo assetto del Comitato Regionale Ligure

PRende ufficialmente forma il nuovo assetto del Comitato Regionale della FISI per il quadriennio olimpico 2026/2030. Martedì 4 agosto, il neo Presidente Gabriele Dedone ha convocato il primo Consiglio del suo mandato, dando così avvio alla nuova fase organizzativa dell'ente.

Al centro della riunione c'è stata la definizione delle principali cariche, a partire dalle Vice Presidenze. Come previsto dallo Statuto federale, attraverso apposita votazione sono stati eletti Stefano Baracchini nel ruolo di Vice Presidente Vicario e Alessandra Giovana come Vice Presidente.

Il Consiglio ha quindi proceduto all'assegnazione degli altri incarichi fondamentali per il funzionamento del Comitato. La carica di Segretario del Comitato Regionale è stata affidata a Paolo Devoli, mentre Andrea Pesce ricoprirà l'incarico di Tesoriere del Comitato Regionale.

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