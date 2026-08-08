Kick Boxing Savate Savona | Pirotto, Minasso e Bavazzano volano agli Europei, ieri la visita a Palazzo Sisto

È stata una giornata di grande orgoglio per lo sport savonese quella di venerdì 7 agosto. Nella Sala Giunta del Comune di Savona, gli atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, sono stati ricevuti e premiati dal sindaco Marco Russo e dall’assessore allo Sport Francesco Rossello, in occasione della convocazione nella Nazionale Italiana di Savate Combat, la disciplina della boxe francese.

Saranno tre i portacolori savonesi a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Savate Combat, in programma dal 24 al 27 settembre 2026 a Plovdiv, in Bulgaria.

Un traguardo raggiunto al termine del percorso di selezione curato dai direttori tecnici nazionali di Federkombat. Tra gli Junior è stato scelto Mattia Pirotto, inserito nella categoria -60 kg dai DTN Alessandro Zini e Domenico Iaia. In campo Senior, invece, spazio ad Aurora Minasso (-65 kg) e Alessandro Bavazzano (-80 kg), selezionati dai direttori tecnici Mirko Anelli e Stefano Masani.

A completare la spedizione ci sarà anche Andrea Scaramozzino, che accompagnerà i suoi atleti assumendo il prestigioso ruolo di Chef de Délégation della Nazionale Italiana Federkombat.

Per Pirotto e Bavazzano si tratta della prima chiamata in azzurro. Minasso, invece, ha già avuto modo di indossare la maglia della Nazionale nel 2023, conquistando la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali nella categoria Junior -60 kg.

La cerimonia ospitata a Palazzo Civico ha rappresentato un riconoscimento importante per i tre convocati e per l’intero staff tecnico, ma anche per la Asd Kick Boxing Savate Savona, realtà che negli anni ha saputo affermarsi ai massimi livelli, valorizzando il lavoro svolto sul territorio e contribuendo alla crescita di atleti capaci di confrontarsi sulla scena nazionale e internazionale.

Un percorso che, oltre ai tre convocati, vede tra i suoi risultati più prestigiosi anche quelli della pluricampionessa mondiale Chiara Vincis, ormai affermata ai vertici della disciplina.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Marco Russo ha voluto sottolineare il significato della partecipazione alla rassegna continentale: “porterete sul ring anche un pezzo di Savona che con orgoglio voi rappresenterete”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del coach Andrea Scaramozzino: “abbiamo lavorato davvero tanto per questo traguardo e speriamo di regalare a Savona e a tutto il nostro movimento federale dei podi prestigiosi”.