Dama | Matteo Fortunato è campione d'Europa, vinto a Tallin il titolo continentale Under 27

Dalla scuola di Varazze al titolo europeo. È una storia che unisce passione, talento e determinazione quella di Matteo Fortunato, savonese protagonista assoluto dei Campionati Europei Under 27 di dama internazionale, conclusi a Tallinn, in Estonia.

Il giovane ligure ha conquistato il gradino più alto del podio nella competizione più prestigiosa della rassegna, riuscendo a imporsi su una concorrenza particolarmente qualificata e ribaltando i pronostici della vigilia. Una vittoria costruita partita dopo partita, affrontando alcuni tra i migliori interpreti delle nazioni dell’Est europeo, storicamente molto competitive nella disciplina.

A Tallinn erano presenti rappresentanti di Polonia, Lituania, Ungheria, Estonia, Lettonia, Ucraina, Olanda, Repubblica Ceca e Francia, in una manifestazione che ha riunito giovani damisti provenienti da diverse realtà del continente.

Il successo assume un significato ancora più particolare se si ripercorre l'inizio del percorso di Fortunato. Nato a Savona, ha trascorso gli anni della formazione a Varazze, dove ha completato il proprio percorso scolastico. Ed è proprio tra i banchi delle elementari che è arrivato il primo incontro con la dama.

Terminato il liceo, Fortunato ha scelto di proseguire gli studi a Torino, dove frequenta Ingegneria Informatica al Politecnico.