Arcobaleno in pista: Zunino trionfa a Lonigo, bene anche Vaccari e Zetti

Nonostante il periodo inviti a dedicarsi ad attività rilassanti e magari balneari, in casa Arcobaleno c’è chi non ha alcuna intenzione di fermarsi!

È il caso di Marco Zunino che, reduce dall’ottimo 4° posto ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle, ha preso parte al 7° Meeting del Brazzale, tradizionale appuntamento internazionale solitamente ospitato a Vicenza e quest’anno spostato nella vicina Lonigo.

Gara “tranquilla” nei primi 400 metri, con passaggi a ritmi non troppo sostenuti; ai due terzi di gara, però, Marco ha rotto gli indugi, andando a caccia del successo grazie alla sua arma preferita: il “cambio passo” sul rettilineo finale. Vittoria meritata e fermo crono a 1’48”65, suo secondo miglior tempo stagionale.

Trasferta positiva anche per un altro portacolori Arcobaleno, il 400ista Federico Vaccari, che con 48”96 ha conquistato la 4ª posizione nella sua serie e il 9° posto nella classifica generale.

In gara pure lo sprinter Leo “Nelson” Zetti, che ha chiuso i 100 metri in 11”51, penalizzato da un vento contrario di -1,2 m/s.