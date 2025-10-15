Atletica, trent'anni di amicizia a Boissano: attesa una grande affluenza di atleti al prossimo "Memorial Daniela Fassi"

Si preannuncia un’edizione da record per l'Incontro dell’Amicizia, che quest'anno festeggia i suoi trent’anni e sarà abbinato al "Boissano Autumn". La manifestazione, in programma sabato 18 ottobre presso l'impianto di Via Marici, sarà anche l'occasione per onorare la memoria di Daniela Fassi, grande amica, insegnante e appassionata formatrice dell’atletica leggera.

Sono attesi oltre 70 giovani atleti provenienti dalla Catalogna, in rappresentanza del Club CA Palafrugell (storicamente gemellato con Arcobaleno e Centro Atletica Celle Ligure) e di altre realtà di base della Provincia di Girona, tra cui AA Figueras, GEE Gironi, CA Santa Cristina e CA Puicerda’.

La dimensione internazionale della gara sarà rafforzata dalla presenza di una delegazione elvetica, che schiererà atleti in rappresentanza dell’Atletica Geneve e del CA Bernex. Scenderanno in pista i giovani del Centro Atletica Celle Ligure, dell’Atletica Boissano Team, dell’Atletica Varazze, dell’Athle Team Genova, dell'Atletica Arcobaleno Savona, del CFFSD Cogoleto Atletica e di altri Team che collaborano attivamente al progetto organizzativo, come l’Atletica Ovadese Ormig, l’Atletica Casorate Team e il CUS Pavia.