Calcio. Il Milan Futuro fa suo il test con il Celle Varazze, i rossoneri si impongono 3-0

Eì andata al Milan Futuro l'amichevole disputata oggi pomeriggio a Solbiate contro il Celle Varazze.
Le civette sono tornati in campo a meno di 48 ore dalla gara contro la Carcarese, schierando dal primo minuto il canonico 4-2-3-1 con Giosa, Capra e Insolito alle spalle di Donaggio.
La squadra di mister Pisano tornerà in campo giovedì sera alle 21:00, l'avversaria all'Olmo Ferro sarà l'Arenzano.
Milan Futuro: Bouyer, Perrucci, Karaka, Sala, Minotti, Dutu, Diop, Sia, Magrassi, Eleto, Ibrahimovic.
A disposizione: Faccioli, Quirini, Tartaglia, Malaspina. Zukic, Mbaye, Battistini, Asanji, Adli, Geroli, Zaramella, Branca.
Allenatore: Oddo
Celle Varazze: Mitu, Scarfò, Ciancio, Stanga, Busicchia, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Capra, Insolito, Donaggio.
A disposizione: Di Sarno, Vitiello, De Benedetti, Padovan, De Martini, Siracusa, Perata, Freccero, Bovio, Diaz, Akkari.
Allenatore: Pisano