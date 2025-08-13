Calcio. Due amichevoli nel cuore della settimana: si parte stasera con Ceriale - Albingaunia

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: tre dei principali campionati liguri saranno coinvolti nelle gare amichevoli che si disputeranno in nelle prossime 48 ore.
Domani al Corrent è in calendario Carcarese - Finale. I biancorossi cercano il primo successo della loro estate di fronte ai giallorossi, profondamente rinnovati dopo l'arrivo in panchina di mister Diego Alessi. Il via della gara è fissato alle 20:00.
Stasera, alle 20:30, il fischio d'inizio risuonerà invece al Merlo di Ceriale. I biancoblu ospiteranno l'Albingaunia, reduce dalla serata magica vissuta insieme alla Sanremese.