Calcio | 14 agosto 2025, 13:33

Calcio, Pontelungo. Conferma in blocco per i quadri dirigenziali granata

La nota granata:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare la riconferma nei quadri dirigenziali di:

Fabio Fanello 
Massimo Ferrari 
Laura Furfaro 
Cristina Garassini 
Claudio Nato

Laura Furfaro ricoprirà l’incarico di tesoriere, Massimo Ferrari sarà il responsabile degli impianti sportivi, Cristina Garassini si occuperà della parte relativa agli sponsor, Fabio Fanello e Claudio Nato seguiranno la Prima Squadra.

La Società rivolge a tutti loro un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

