Calcio. Sveglia presto per il Vado, battuto 3-2 il Fossano nel test match mattutino

Si è conclusa da pochi minuti l'amichevole del Ferruccio Chittolina tra il Vado e il Fossano (Eccellenza piemontese).

Entrambe le squadre sono scese in campo di buon mattino: il fischio d'inizio è infatti arrivato alle 10:30.

Il risultato finale ha premiato la squadra di mister Roselli per tre reti a due, con gli ospiti piemontesi ad aprire e concludere le marcature con Marchisone e De Riggi. Nel mezzo i gol rossoblu a fima di Barwuah, De Rinaldis e Arras.



Vado: Bellocci, Syll, Ndianefo, Messina, Bondioli, Saltarelli, Ciccone, Gulinelli, Barwuah, Arras, De Rinaldis.

A disposizione: Saettone, Sacco, Pisanu, Cecchinato, Viola, Pastorino, Abonckelet, Raffini, Caremoli, Di Giosia, Vita, Eulisi, Viganò

Allenatore: Roselli



Fossano: Zaccone, D’Ippolito, Gironda, Reymond, Marchetti, Gallesio, Brancato, Bosio, De Riggi, Marchisone, Sangare

A disposizione: Fazio, Cerruti, Specchia, Tals, Angaramo, Traorè, El Ouariti, Rossi, Saretti, Barbero, Blay

Allenatore: Fresia