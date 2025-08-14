 / Calcio

Calcio | 14 agosto 2025, 12:30

Calcio. Sveglia presto per il Vado, battuto 3-2 il Fossano nel test match mattutino

A segno per i rossoblu Barwuah, De Rinaldis e Arras.

Calcio. Sveglia presto per il Vado, battuto 3-2 il Fossano nel test match mattutino

Si è conclusa da pochi minuti l'amichevole del Ferruccio Chittolina tra il Vado e il Fossano (Eccellenza piemontese).

Entrambe le squadre sono scese in campo di buon mattino: il fischio d'inizio è infatti arrivato alle 10:30.

Il risultato finale ha premiato la squadra di mister Roselli per tre reti a due, con gli ospiti piemontesi ad aprire e concludere le marcature con Marchisone e De Riggi. Nel mezzo i gol rossoblu a fima di Barwuah, De Rinaldis e Arras.


Vado: Bellocci, Syll, Ndianefo, Messina, Bondioli, Saltarelli, Ciccone, Gulinelli, Barwuah, Arras, De Rinaldis.
A disposizione: Saettone, Sacco, Pisanu, Cecchinato, Viola, Pastorino, Abonckelet, Raffini, Caremoli, Di Giosia, Vita, Eulisi, Viganò
Allenatore: Roselli 


Fossano: Zaccone, D’Ippolito, Gironda, Reymond, Marchetti, Gallesio, Brancato, Bosio, De Riggi, Marchisone, Sangare
A disposizione: Fazio, Cerruti, Specchia, Tals, Angaramo, Traorè, El Ouariti, Rossi, Saretti, Barbero, Blay
Allenatore: Fresia 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium