Inizia a muoversi il mercato in ingresso del Borghetto.
I granata hanno infatti presentato Simone Gattuso, centrocampsta classe 2000.
proveniente dal Vadino.
Insieme agli arancioneri ha vissuto cinque stagioni, vestendo anche le magie di Soccer Borghetto e Albenga.
In Breve
giovedì 14 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio | 14 agosto 2025, 11:05
Calciomercato. Primo movimento in entrata per il Borghetto. Ecco Simone Gattuso
Inizia a muoversi il mercato in ingresso del Borghetto.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?