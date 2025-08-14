 / Calcio

14 agosto 2025

Calciomercato. Primo movimento in entrata per il Borghetto. Ecco Simone Gattuso

Inizia a muoversi il mercato in ingresso del Borghetto.
I granata hanno infatti presentato Simone Gattuso, centrocampsta classe 2000.
proveniente dal Vadino.
Insieme agli arancioneri ha vissuto cinque stagioni, vestendo anche le magie di Soccer Borghetto e Albenga.
 

