Imperia calcio, prosegue il tesseramento: ufficiali quattro nuovi volti per la stagione 2025/2026

Continua il lavoro sul campo e dietro le scrivanie per l'Imperia, che dal ritiro di Diano Marina ufficializza quattro nuovi innesti in vista della stagione 2025/2026. Il club nerazzurro sta, infatti, completando le pratiche di tesseramento di alcuni dei giocatori attualmente al lavoro con il gruppo agli ordini di mister Riolfo.

Tra i volti ufficializzati spicca Langata Moussa, difensore centrale classe 2001 con un passato da nazionale Under 23 della Repubblica Democratica del Congo, pronto a portare esperienza e fisicità al reparto arretrato. Sempre in difesa, arriva anche il giovane Dimitri Manuel, esterno destro classe 2007 che rappresenta una scommessa di prospettiva.

A centrocampo, invece, ecco Idaro Benjamin, classe 2005 e nazionale Under 20 della Repubblica Centrafricana, profilo dinamico e tecnico che andrà ad arricchire la mediana nerazzurra. Insieme a lui anche Sangare Djiba, classe 2008, già protagonista con la Juniores dell’Imperia e ora ufficialmente inserito nella rosa della prima squadra.

Domani mattina la squadra godrà di qualche ora di riposo, prima di tornare in campo nel pomeriggio per proseguire la preparazione precampionato sotto la guida di mister Riolfo, sempre più al lavoro per plasmare il gruppo in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali.