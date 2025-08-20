Calcio. La LND conferma, Imperia - Celle Varazze si giocherà domenica a Lavagna

Il condizionale diventa indicativo, dopo le notizie emerse nel tardo pomeriggio di ieri.
La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio portale, ha infatti ufficialmente confermato la sede del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D tra Imperia e Celle Varazze.
La partita, come anticipato ieri, si disputerà allo stadio Riboli di Lavagna, con il fischio d'inizio fissato alle ore 16:00.
Sia per i biancoblu, ma soprattutto per i nerazzurri, si prospetta una trasferta impegnativa, tenendo conto del traffico autostradale di fine agosto, ma data la situazione strutturale sia del Ciccione che dell'Olmo Ferro non sembravano esserci soluzioni alternative.
Chi riuscirà a prevalere affronterà la vincente della gara che verrà dsputata sabato tra il Sestri Levante e la Cairese.