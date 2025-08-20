 / Calcio

20 agosto 2025

Calcio. Prima amichevole per il Legino, segna Tubino ma l'Athletic passa 3-1

Il primo gol del precampionato del Legino è stato realizzato da Tubino

Tappa alla Sciorba per il Legino, ospite dell'Athletic Club, per il primo confronto amichevole estivo. 

I verdeblu di mister Tobia hanno affrontato una squadra di categoria superiore, complice la lunga militanza dei genovesi all'interno del girone di Eccellenza.

A spuntarla sono stati i padroni di casa per tre reti a una, con la marcatura verdeblu messa a segno da Tubino.

Ecco l'undici sceso in campo dal primo minuto:
Santelia, Incorvaia, Semperboni, Vezzolla, Angeli, Tubino, Gorrino, Castgiglione, Romeo, Pescio, Piacentini.
 

Redazione

