Calcio. Stasera c'è Carcarese - Bragno, nessun effetto dell'allerta sulla disputa della partita

Nessun rischio di rinvio preventivo per Carcarese - Bragno.
Questa sera alle 19:30 di disputerà infatti allo Stadio Corrent l'amichevole tra i biancorossi di Battistel e i biancoverdi di Flavio Ferraro.
Le variabili dovuti all'allerta meteo non andranno infatti ad incidere sulla disputa della partita, salvo ovviamente precipitazioni talmente intense da rendere impraticabile il terreno in sintetico del Corrent.
Un'eventualità che entrambe le formazioni sperano di non affrontare, per proseguire nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento alle sfide di Coppa.