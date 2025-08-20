Calciomercato. Colpo Zampano per la Genova Calcio, l'ex Celle Varazze diventa biancorosso

La nota della società genovese:

"L’ASD Genova Calcio è orgogliosa di annunciare il tesseramento di Giuseppe Zampano, trentunenne esterno di grande qualità ed esperienza, che – con le sue oltre 250 presenze nei professionisti e i suoi numerosi campionati vinti – alza sensibilmente il livello della rosa biancorossa.

Giuseppe Zampano sarà a disposizione di mister Carletti nella rosa della prima squadra e collaborerà con la sua esperienza e professionalità anche nel settore giovanile della Genova Calcio.

Un rinforzo a 360 gradi per tutto l’ambiente biancorosso.

La carriera di Giuseppe Zampano

Serie B: 102 presenze e 3 gol (Crotone, Venezia, Reggiana)

Serie C: oltre 150 presenze (Martina, Cesena, Fidelis Andria, Potenza, Venezia)

Successi e traguardi raggiunti

Vittoria del campionato di Serie B e promozione in Serie A con il Crotone (2015-2016)

Vittoria del campionato di Serie C e promozione in Serie B, con la conquista della Coppa Italia di categoria con il Venezia (2016-2017)

Vincitore della Coppa San Marino (Coppa del Titano) con La Fiorita (2023-2024)

Vittoria del campionato di Eccellenza e promozione in Serie D, da capitano e leader nel Celle Varazze (2024-2025)

Un curriculum che parla da solo: Giuseppe Zampano è un innesto di valore assoluto, destinato a diventare punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Benvenuto Giuseppe, nella famiglia biancorossa!"