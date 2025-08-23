Calcio. Il Genoa piange la scomparsa di Sidio Corradi, il cordoglio di Regione Liguria: "Bandiera storica e grande uomo di sport"

“Il mondo del calcio ligure perde oggi un grande uomo di sport. Sidio Corradi, storica bandiera del Genoa, ha saputo incantare sul campo con il suo talento e la sua eleganza, contribuendo da protagonista al ritorno in Serie A del Grifone negli anni ‘70 e regalando emozioni indimenticabili a un’intera generazione di tifosi. Dopo aver lasciato il calcio giocato ha dedicato oltre quarant’anni alla crescita dei ragazzi del settore giovanile, trasmettendo i valori più autentici dello sport che l’hanno accompagnato per tutta la carriera. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i tifosi rossoblù, ma in tutto il movimento calcistico ligure. A nome mio e della Regione Liguria esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui la passione per questo sport”. Così l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, a seguito della notizia della scomparsa del calciatore Sidio Corradi.