Calcio. Finalmente si gioca: Imperia-Celle Varazze apre la Coppa Italia di Serie D

Finalmente la parola passa al campo: alle 16 Imperia e Celle Varazze aprono la stagione con il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Teatro della sfida il 'Riboli' di Lavagna.

Per mister Pisano si prospetta una gara come le altre, nonostante arrivi il debutto assoluto nelle competizioni interregionali: "Non c'è nessuna emozione, né nell'incontrare l'Imperia né per quanto riguarda la prima panchina in Serie D. Statisticamente ne aggiungerò una alle 452 che ho fatto fin qui in carriera".

Savonesi un po' più avanti rispetto all'Imperia nella preparazione, ma Pisano non si fida dei nerazzurri: "Mi aspetto una partita difficile: affrontiamo una squadra libera di testa, ben allenata, e non dobbiamo farci ingannare dal fatto che abbiano iniziato tardi la preparazione perchè non sai mai quali carichi di lavoro abbiano svolto, e soprattutto conosciamo ben poco di loro, al contrario di loro che sapranno sicuramente qualcosina in più su di noi. A parte Conti, Costantini e Simone Guida che riabbracceremo volentieri dopo la straordinaria stagione che ha fatto con noi, li scopriremo quasi totalmente sul campo".

Punto della situazione in casa Imperia insieme al dg e allenatore, Riolfo, che traccia un quadro di come i nerazzurri arrivano a questo match: "Sarà la nostra seconda partita, la prima ufficiale, e fa parte di un percorso che abbiamo iniziato e che ci porterà all'inizio del campionato con una squadra ancora non ben definita. Fin qui cercando di far quadrare tutto tra budget, giocatori in prova, siamo riusciti ad allestire una rosa molto giovane, a cui verrà ancora inserito qualche innesto di esperienza. Mi aspetto che i ragazzi mettano in campo la volontà e quello che in queste settimane di preparazione siamo riusciti a mettere insieme".