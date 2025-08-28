Calcio. Al Derthona l'amichevole del "Devincenzi" un buon Pietra si arrende al gol di Marcaletti

PIETRA LIGURE - DERTHONA 0-1 (63' Marcaletti)
47' FINISCE QUA! IL DERTHONA VINCE 1-0
45' ci saranno due minuti di recupero
43' gol annullato al Derthona, rilevata la posizione irregolare di Taverna
42' Ancora Rovere manca per pochi centimetri l'impatto giusto con il pallone, il capitano biancoceleste non è riuscito a chiudere a sufficienza la battuta
34' iniziativa di Rovere, Cizza fa buona guardia sul primo palo
26' Opportunità per D'Antoni, destro incrociato largo, vicino al raddoppio il Derthona
23' Non mancano i giovai in campo per il Pietra, ma al netto dei fisiologici errori stanno dimostrando buona personalità
18' DERTHONA IN VANTAGGIO! MARCALETTI! CALCIO PIAZZATO SFRUTTATO AL MEGLIO, VINCENTE LA GIRATA AL VOLO SUL SECONDO PALO
16' Tiro ribattuto di D'Antoni, il destro dell'attaccante vadese si trasforma in un assist per Scalzi, bravo Duberti ad anticipare l'ex punta di Sanremese e Imperia
12' punizione per Fatnassi. nessun grattacapo per il neoentrato Cizza
10' bella accelerata di Rovere, il destro a giro supera di un palmo l'incrocio dei pali, applausi del Devincenzi
6' punizione di Scalzi da posizione laterale, nessuno devia la sfera davanti a Vernice
3' Derthona ancora pericoloso sulla sinitra, il tap in di Scalzi sembra destinato in porta, palla però incredibilmente a lato
3' tatticamente non ci sono sorprese: 4-2-3-1 per Moraglia, 4-4-2 per Buttu
2' dopo 30 secondi si fa vedere subito Pippo Scalzi, conclusione. quasi da calcetto, alta rispetto allo specchio di Vernice
1' si riparte
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Primo tempo piacevole al Devincenzi
44' RIGORE PIETRA! Sanzionato il contatto tra Mandrino e Sogno. Il portiere dice però si esalta sulla battuta della punta biancoceleste!
42' puntata di Fatnassi a cercare Iorio, Mandrino legge in anticipo la traiettoria
36' Giglio si guadagna un calcio di punizione dal limite portandosi dietro metà difesa del Derthona, la battuta di Sogno scavalca di diversi metri la porta di Mandrino. La punta si dispera in gergo tipicamente argentino...
32' i biancocelesti cercano più personalità sulla trequarti offensiva: azione Giglio - Sogno - Fatnassi, il centrocampista spara a lato cercando il palo lungo
31' lunga azione per il Pietra, chiusa dal cross di Giglio bloccato da Mandrino
20' tre opportunità din pochi minuti per il Derthona. Le prime due di testa con Nani e Buongiorno, la terza di destro con Lombardo. In tutte le occasioni i giocatori del Derthona hanno peccato di mira
13' Sogno anticipa l'uscita fuori area di Mandrino, il cross del centravanti non viene però deviato in porta
10' ritmi intensi ma ancora nessuna occasione nitida, c'è buon piglio da entrambe le sponde, nessuno ci tiene a perdere
5' tanto Derthona in questi primi minuti, il Pietra Ligure attende alla ricerca degli spazi giusti
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Ravoncoli, Odasso, Malagrida, Giglio, Sogno, Aicardi, Pavese, Iorio, Fatnassi.
A disposizione: Duberti, Gasco, Parodi, Oddone, Rovere, Villegas, Siriu, Massa, Prudente, Santoro.
Allenatore: Moraglia
DERTHONA: Mandrino, Nani, Battista, Lombardo, Daffonchio, Marcaletti, La Cava, Patti, Buongiorno, Robotti, Gerbino.
A disposizione: Cizza, Torriero, Nobile, Arcidiacono. Disegni, Scalzi, Perez, D'Antoni, Gerbino, Tocila, Taverna, Screpis, Gilli
Allenatore: Buttu