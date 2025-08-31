Calcio, Vado. Bicchiere mezzo pieno per Roselli: "Nei primi 20 minuti avremmo dovuto trovare il gol, è normale che i meccanismi non siano oliati" (VIDEO)

Lasciando le tribune del Chittolina la sensazione che il Vado sia una squadra dal potenziale altissimo è evidente in molti addetti ai lavori.

La rosa è di alto profilo e contro la Sanremese lo si è visto anche dopo i cambi portati a termine da mister Roselli.

Il tecnico ha storto il naso per i primi 20 minuti di gioco, dove nonostante i presupposti per andare a segno, la squadra è stata troppo timida sottoporta.

L'allenatore rossoblu è però consapevole degli enormi margini di crescita della squadra, apparsa però ben predisposta sotto l'aspetto dell'impegno per tutti i 90 minuti.