 / Calcio

Calcio | 03 settembre 2025, 10:57

Calcio. Il Vado batte la Sanremese nel primo turno di Coppa. Il match del Chittolina in 150 scatti (FOTOGALLERY)

Calcio. Il Vado batte la Sanremese nel primo turno di Coppa. Il match del Chittolina in 150 scatti (FOTOGALLERY)

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium