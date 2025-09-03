Beach Volley Special Olympics. L'associazione Viceversa organizza un torneo alle Caravelle

La stagione estiva 2025 del Parco Caravelle continua fino a domenica 7 settembre e si conclude all’insegna dell’impegno sociale ospitando lo speciale evento sportivo di beach volley organizzato da Viceversa ASD e inserito nel calendario ufficiale di Special Olympics.



Il torneo coinvolgerà 8 squadre di diverse regioni – 5 liguri, 2 piemontesi, 1 lombarda - da 4 giocatori l’una, divise in due gironi di pari abilità. Ogni squadra, come da regolamento Special Olympics, sarà composta al 50% da atleti con disabilità. L’evento è supportato dalla Federazione Italiana Pallavolo.



La partecipazione del Parco Caravelle, gestito da Costa Edutainment, rientra in una più ampia collaborazione con Viceversa ASD, Associazione sportiva dilettantistica di volontariato con sede ad Albenga affiliata a Special Olympics Italia e risponde all’attenzione che da sempre il gruppo ha sul fronte sociale sostenendo iniziative che promuovono l’inclusione e l’integrazione.



Il pubblico in visita al parco potrà assistere alle competizioni che inizieranno alle ore 10.



Gli orari e le proposte di settembre

Fino a domenica 7 settembre inclusa, il parco è aperto con orario continuato tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.



Ad attendere il pubblico dei più piccoli, il playground acquatico family “Summergibile”, inaugurato a giugno 2024, con i suoi 800 mq di estensione, il sommergibile giallo con 3 scivoli di diversa lunghezza, altri due scivoli e archi con getti d‘acqua che consentono a grandi e piccini di giocare, rinfrescarsi e divertirsi insieme.

L’offerta per le famiglie con bambini si completa con la piscina Baby, il Polpo magico che consente di scivolare tra i tentacoli di un Polpo gigante, e l’area kids riservata.



I visitatori hanno la possibilità di prenotare comodamente da casa ombrellone e postazione, accedendo all’apposita sezione del sito www.lecaravelle.com dove è possibile scegliere il posto preferito, acquistandolo sia congiuntamente al biglietto di ingresso sia separatamente in un secondo momento.



Per quanti arrivano al parco in auto, è disponibile dalle 9 alle 18:30 un’ampia area parcheggio a pagamento, alla cifra forfettaria di 5 Euro al giorno.

Per tutto il periodo di apertura, è attivo un servizio di trasporto pubblico tra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico a cura di TPL Linea che, in un’ottica di sostenibilità, già dal 2024 utilizza mezzi elettrici.



Maggiori informazioni su prezzi e la possibilità di acquistare il biglietto online sul sito www.lecaravelle.com.