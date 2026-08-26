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Volley | 26 agosto 2026, 08:30

Un anno senza Ettore Lamberto, una vita tra giovani e pallavolo

Dalla presidenza del Comitato Provinciale Fipav alla lunga esperienza come dirigente del Vbc Savona, passando per la passione per lo sport e l’attività di imprenditore, il suo ricordo resta vivo nella sua comunità

Un anno senza Ettore Lamberto, una vita tra giovani e pallavolo

Oggi, mercoledì 26 agosto, ricorre il primo anniversario della scomparsa di Ettore Lamberto, ex presidente del Comitato Provinciale Fipav di Savona, storico dirigente del Vbc Savona, uomo di sport e imprenditore.

La sua storia è legata a doppio filo alla pallavolo savonese: prima da giocatore, poi da dirigente, sempre con una particolare attenzione ai giovani atleti, che ha accompagnato e incoraggiato nel segno dell’impegno, della passione e dell’abnegazione.

A un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Ettore continua a vivere attraverso la famiglia, gli amici e tutto il mondo della pallavolo. Un ricordo che lo scorso maggio si è trasformato anche in un appuntamento sportivo, con il primo Memorial di pallavolo organizzato dalla Fipav di Savona in sua memoria.

Redazione

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