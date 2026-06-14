Volley, Under 13 | Il campionato 3x3 alla Colombo, nulla da fare per Sabazia e Alassio Toirano

La formazione della Colombo si laurea campione regionale nella categoria Under 13 3×3 al termine di una giornata perfetta, chiusa con un percorso netto che vale la cinquina di vittorie.

Al palazzetto dello sport di Manesseno, il gruppo seguito da Piero Merello e Saverio Nicco ha imposto il proprio ritmo fin dalla prima gara, mostrando qualità, organizzazione e grande spirito di squadra.

Il cammino della Colombo è stato impeccabile: esordio con un netto 3-0 sul Sabazia, seguito dal successo per 2-1 contro il Cus. Poi altre tre affermazioni senza storia, tutte per 3-0, contro Alassio Toirano, Amis Admo e Futura Ceparana.