Volley | Pallavolo Liguria, il nuovo tecnico è Giordano Siccardi: "Progetto molto interessante"

Sarà Giordano Siccardi il nuovo allenatore della Pallavolo Liguria nel prossimo campionato di Serie B. Un ritorno che coincide con un nuovo capitolo per il progetto maschile savonese, nato lo scorso anno e pronto ora ad affrontare il salto di categoria.

"Le sensazioni sono positive, è un progetto molto interessante – spiega Siccardi –. Affrontiamo un campionato difficile e complesso, ma anche molto esaltante, nel quale ci si può divertire".

Il tecnico aveva già avuto un ruolo importante nell'avvio del percorso che ha riportato la pallavolo maschile a Savona. Ora riparte da un gruppo che, secondo Siccardi, ha già una buona base: "L'ossatura della scorsa stagione era già buona. Abbiamo inserito giocatori importanti per la categoria che ci daranno una grossa mano".

Un cammino che non sarà semplice, un girone di ferro composto da formazioni venete, emiliane, lombarde e piemontesi: "Sarà un girone complicato, ma sicuramente stimolante. Ci aspettano delle sfide difficili ma sicuramente ci faremo trovare pronti".

L'esordio, poi, regalerà subito un appuntamento speciale, il derby contro l'Albisola Pallavolo: "È sempre bello giocare contro i propri vicini. È una partita con una storia e sicuramente è bello iniziare con un super match come questo".

L'obiettivo è chiaro: affrontare la nuova categoria con entusiasmo e provare a togliersi qualche soddisfazione. "Sarà una squadra che farà bene. Dovremo essere bravi a gestire il salto di categoria, affrontando nel modo giusto le nuove sfide e le nuove squadre, ma anche inseguire nuovi traguardi che ci si presenteranno".