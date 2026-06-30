Volley | Trofeo delle Regioni, doppio decimo posto per la Liguria. Lombardia e Veneto sul tetto d'Italia all'AeQuilibrium Cup

Si è conclusa al Pala Catania l'edizione 2026 dell'AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni di pallavolo, la principale manifestazione nazionale dedicata alle rappresentative regionali giovanili.

Per la Liguria il bilancio finale parla di un decimo posto sia nel torneo maschile che in quello femminile, un piazzamento che consente alle selezioni regionali di chiudere la rassegna siciliana nella prima metà della classifica nazionale.

A conquistare il titolo maschile è stata la Lombardia, che ha superato il Lazio nella finalissima con un netto 2-0 (25-21, 25-19). Per la formazione lombarda si tratta del quarto Trofeo delle Regioni consecutivo, un risultato che le permette di eguagliare il record storico delle Marche e di salire a quota nove successi complessivi nella manifestazione.

Nel torneo femminile, invece, è stato il Veneto a festeggiare il titolo, imponendosi al tie-break sulla Lombardia con il punteggio di 2-1 (25-23, 23-25, 15-12). Le venete hanno così conquistato il secondo titolo consecutivo e il quinto della propria storia.

Si chiude dunque con un doppio decimo posto l'avventura delle rappresentative liguri, impegnate per cinque giorni sui campi siciliani contro le migliori selezioni regionali italiane. Un'esperienza importante nel percorso di crescita dei giovani pallavolisti e delle giovani pallavoliste del nostro movimento regionale.