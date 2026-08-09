Volley | Pallavolo Carcare, torna il Torneo Internazionale: otto squadre per la 17ª edizione

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi del volley d’inizio stagione: l’ASD Pallavolo Carcareè lieta di annunciare ufficialmente la 17ª edizione del Torneo Internazionale “Sempre Con Noi”.

La manifestazione, diventata un punto di riferimento fondamentale nel panorama della pallavolo femminile d’élite, si confermerà anche quest’anno come un importante banco di prova per squadre nazionali ed estere in vista dell’imminente avvio dei rispettivi campionati, unendo l’alto livello agonistico al ricordo indelebile delle figure storiche della società.



Un cast di altissimo livello: otto protagoniste sul parquet

L’edizione di quest’anno vanta una griglia di partecipanti di grande spessore, caratterizzata da un perfetto mix tra storiche realtà del volley italiano e ambiziose compagini europee:

Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma B1

Volano Volley Trento B1

LPM Pallavolo Mondovì A3

Alessandria Volley B1

L’Alba Volley B1

OK Logatec (Slovenia) A

(Slovenia) A OK Ankaran (Slovenia) A

(Slovenia) A Gazeli Volley Skopje (Macedonia del Nord) A



La presenza delle formazioni slovene (OK Logatec e OK Ankaran) e della compagine macedone (Gazeli Volley) ribadisce la vocazione internazionale di un torneo che da anni supera i confini nazionali per offrire spettacolo, confronto e crescita tecnica.

A guidare la macchina organizzativa dell’ASD Pallavolo Carcare è il Presidente Michele Lorenzo, che dichiara: "Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della diciassettesima edizione del “Sempre Con Noi”. Questo torneo non è soltanto una vetrina di altissimo livello tecnico che porta sul nostro territorio squadre blasonate e realtà internazionali di assoluto valore, ma rappresenta per tutti noi il momento in cui celebriamo la memoria, la passione e le radici della Pallavolo Carcare. L’impegno organizzativo è imponente, ma la risposta e l’entusiasmo di atlete, staff e appassionati ripagano ogni sforzo. Ci prepariamo a vivere due giorni di grande spirito sportivo ed agonistico, tutto è stato possibile anche grazie alla sinergia con la Regione Liguria, assessorato allo sport, il comune di Cairo Montenotte e di Carcare."



Le gare si svolgeranno nell’arco del 26 e 27 settembre tra i palazzetti dello sport di Carcare e della vicina Cairo Montenotte, trasformando la Val Bormida nella capitale del volley femminile per due giorni. La formula prevede una prima fase a gironi, seguita dalle finali che decreteranno la squadra vincitrice del 17° Trofeo VITRUM&GLASS

L’ingresso agli impianti sarà gratuito per tutta la durata dell’evento per permettere a tifosi, famiglie e appassionati di spingere le atlete e godersi lo spettacolo delle schiacciate dal vivo.

La serata finale vedrà l’aggiudicazione del premio alla carriera e dei premi alle migliori giocatrici del torneo.