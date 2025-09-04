Calcio. I CALENDARI DI PRIMA CATEGORIA 2025-26. Si parte con Albingaunia - Q&V e Oneglia - Virtus Sanremese

Sono stati comunicati oggi pomeriggio i calendari del prossimo campionato di Prima Categoria.
Per consultare e scaricare il calendario del Girone A CLICCA QUI
Per consultare e scaricare il calendario del Girone B CLICCA QUI
Per consultare e scaricare il calendario del Girone C CLICCA QUI
Per consultare e scaricare il calendario del Girone D CLICCA QUI
La prima giornata del Girone A:
Albingaunia - Quiliano&Valleggia
Altarese - Golfodianese
Andora - Cisano
Bordighera - Ventimiglia
Camporosso - Borghetto
Dego - Ospedaletti
Oneglia - Virtus Sanremese
San Filippo Neri Albenga - Cengio
La prima giornata del Girone B:
Audace Campomorone - Rossiglionese
Campese - Bolzanetese
Dinamo Santiago - Veloce
Olimpic - Speranza
Pegliese - Multedo
Rabona Via Dell'Acciaio - Voltri 87
Valsecca Sport & Fun - Old Boys Rensen
Virtus Don Bosco - Sciarbo & Cogo