Calcio | 04 settembre 2025, 17:03

Calcio. I CALENDARI DI PRIMA CATEGORIA 2025-26. Si parte con Albingaunia - Q&V e Oneglia - Virtus Sanremese

Prima in trasferta per Veloce e Speranza

Sono stati comunicati oggi pomeriggio i calendari del prossimo campionato di Prima Categoria.

Per consultare e scaricare il calendario del Girone A CLICCA QUI

Per consultare e scaricare il calendario del Girone B CLICCA QUI

Per consultare e scaricare il calendario del Girone C CLICCA QUI

Per consultare e scaricare il calendario del Girone D CLICCA QUI
 

La prima giornata del Girone A:

Albingaunia - Quiliano&Valleggia
Altarese - Golfodianese
Andora - Cisano
Bordighera - Ventimiglia
Camporosso - Borghetto
Dego - Ospedaletti
Oneglia - Virtus Sanremese
San Filippo Neri Albenga - Cengio
 

La prima giornata del Girone B:

Audace Campomorone - Rossiglionese
Campese - Bolzanetese
Dinamo Santiago - Veloce
Olimpic - Speranza
Pegliese - Multedo
Rabona Via Dell'Acciaio - Voltri 87
Valsecca Sport &  Fun - Old Boys Rensen 
Virtus Don Bosco - Sciarbo & Cogo
 



 

Lorenzo Tortarolo

