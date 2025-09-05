La storia della Nazionale Azzurra tra vittorie epiche e mondiali mancati

Ma l’Italia non è sempre stata una Nazionale “ingiocabile”, perchè in diversi periodi storici ha dominato le scommesse calcio e vinto 4 Coppe del Mondo, statistica che mette gli Azzurri al secondo posto dell’Albo d’Oro FIFA (intesa come lega) al fianco della Germania, entrambe, seconde soltanto al Brasile con 5 titoli.

Stiamo parlando di una delle Nazionali più forti di tutti i tempi, che ha vissuto momenti straordinari, periodi bui, finali perse e grandissime vittorie al cardiopalma.

Le prime due storiche Coppe del Mondo Azzurre

Nel 1934 il Mondiale viene disputato in Italia e gli Azzurri esordiscono con il botto, vincendo la prima Coppa del Mondo. Sulla panchina c’è Vittorio Pozzo, che replica l’impresa nel 1938, diventando e restando ancora oggi, l’unico CT con due Mondiali nel palmarès.

Gli Europei vinti e quelli persi in finale

Anche il primo trionfo ai campionati Europei del 1968 ha il retrogusto dolce del mondiale 1934, perché l’Italia è ancora una volta al suo esordio e arriva fino in fondo. Dopo due finali perse nel 2000 e nel 2012, gli Azzurri tornano al vertice a Euro 2020 contro l’Inghilterra e vincono ai rigori il secondo titolo europeo.

Le finali dei mondiali perse contro il Brasile

Prima non abbiamo detto che due Coppe del Mondo su cinque, il Brasile le ha vinte proprio contro l’Italia, quindi è facile immaginare quanto l’ago della bilancia sia sottilissimo, perché se nel 1970 non ci fu niente da fare contro il Brasile di Pelé, che schiacciò 4 - 1 gli Azzurri (quelli della Partita del Secolo), nel 1994 ai Mondiali USA, l’Italia sfiora il colpaccio.

Quella fu la prima finale di Coppa del Mondo decisa ai rigori, sappiamo tutti come andò a finire, ma chi vuole rinfrescarsi la memoria è libero di soffrire. Morale della favola: il Brasile è la bestia nera degli Azzurri.

Le notti magiche di Italia ‘90 e il terzo posto amaro

Quattro anni prima l’Italia gioca il mondiale in casa, ancora quel dolce ricordo della prima coppa del mondo vinta nel 1934 e si presenta anche come favorita nelle quote della Coppa del Mondo di Italia ‘90.

Tuttavia, è l’Argentina di Maradona a fermare gli Azzurri allenati da Vicini, che arriva in semifinale ma perde ai rigori: un'anticipazione della tragedia agonistica del mondiale successivo prima citato.

L’ultimo Mondiale Azzurro vinto nel 2006

Oltre alle “notti magiche”, tra i momenti magici degli Azzurri c’è il Mondiale del 2006 disputato in Germania, con l’Italia di Lippi che prima fa fuori i padroni di casa in semifinale ai supplementari e poi contiene la furia francese della Nazionale di Zidane, Trezeguet e Barthes, fresca campione del mondo nel 1998.

Una delle finali più epiche mai disputate, dopo quella del 1994 la seconda che termina ai rigori, sempre con l’Italia protagonista, ma questa volta nessuno sbaglia e la quarta coppa del mondo viene dipinta di Azzurro.

La “FIFA” degli Azzurri alle mancate qualificazioni mondiali

Tra le curiosità, dobbiamo ricordare che il primo match della Nazionale Azzurra fu disputato il 15 maggio del 1910, Pietro Lama fu il primo marcatore in assoluto e l’Italia vinse 6 - 2 contro la Francia.

Nel 1930 gli Azzurri non riuscirono a organizzarsi per partecipare al Mondiale, mentre nel 1958 la Nazionale fallì per la prima volta la qualificazione. Questa tragedia sportiva si è ripetuta anche nel 2018 e nel 2022, mentre per quanto riguarda gli Europei, la Nazionale saltò le prime due edizioni nel 1960 e nel 1964, così come non riuscì a qualificarsi nel 1972, 1976, 1984 e 1992.





















