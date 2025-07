Euro Beach Soccer. Seconda vittoria consecutiva per l'Italia e Samuele Sassari, cinquina all'Estonia

Un’altra serata trionfale per la Nazionale italiana di beach soccer: gli Azzurri, tra i quali milita il savonese Samuele Sassari. battono l’Estonia 5‑2 nella seconda giornata del Gruppo A della Divisione A, fase preliminare verso la Superfinal dell’Euro Beach Soccer League (9–14 settembre). Con questo successo diventano due le vittorie consecutive dopo l’esordio.

Partenza sprint per l’Italia, che va subito in vantaggio grazie a Fazzini, che insacca da pochi passi dopo un cross involontario di Alessandro Remedi. L’Estonia pareggia presto con Raku, preciso sul primo palo. Gli Azzurri non si disuniscono: arriva il gol del 2‑1 firmato da Luca Remedi, primo centro con la maglia azzurra, con un rasoterra centrale.

L'’Estonia nella seconda frazione prova a prendere campo, ma l’Italia riallunga con Alessandro Remedi, impeccabile su punizione diretta per il 3‑1. Poco dopo Marmor accorcia le distanze raccogliendo un corner dalla destra battuto da Munskind: 3‑2.

Grande protagonista nel terzo tempo è Josep Jr, che prima realizza una punizione dalla sinistra in modo spettacolare, poi serve un assist preciso a capitan Sciacca. Il capitano chiude i conti con una mezza rovesciata perfetta: 5‑2 finale.

Stasera, sempre alle 20.30 e in diretta streaming su RaiPlay, l’Italia affronterà la Repubblica Ceca. Gli avversari hanno incassato una sconfitta per 3‑2 contro la Danimarca ieri pomeriggio, e saranno chiamati a reagire.