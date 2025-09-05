 / Calcio

Calcio | 05 settembre 2025, 12:33

Calcio Il dna vincente di Giancarlo Salvi al nipote Matteo, arriva subito il gol con la Primavera dell'Hellas Verona

La rete è stata realizzata contro i pari età del Napoli

Calcio Il dna vincente di Giancarlo Salvi al nipote Matteo, arriva subito il gol con la Primavera dell'Hellas Verona

C’è un filo rosso che unisce il calcio a una tradizione di famiglia che dura da oltre ottant’anni, attraversando centinaia di chilometri e collegando la Val Bormida a Verona.

Protagonista di questo legame è la famiglia Salvi, con il gol che Matteo Martini, classe 2006, ha realizzato con la Primavera dell’Hellas a suggellare un’eredità che si rinnova.

Matteo è infatti figlio di Monica Salvi e nipote di Giancarlo, una delle figure più carismatiche e rappresentative del calcio valligiano. Nato a Dego nel 1945, Giancarlo Salvi debuttò con il Milan, vestì la maglia del Lanerossi Vicenza al fianco di Paolo Rossi e soprattutto scrisse pagine indimenticabili da capitano della Sampdoria, di cui resta ancora oggi una bandiera.

Una passione ha superato la prova del tempo: Matteo è cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio vicentino, per poi approdare nel club scaligero e debuttare nel campionato Primavera. L’esordio non poteva essere migliore, coronato dal gol contro il Napoli.

Sognare di calcare i campi prestigiosi dove il nonno aveva lasciato il segno è naturale. E se è vero che il buon sangue non mente, quel traguardo potrebbe essere meno lontano di quanto sembri.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium