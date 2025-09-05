Calcio Il dna vincente di Giancarlo Salvi al nipote Matteo, arriva subito il gol con la Primavera dell'Hellas Verona

C’è un filo rosso che unisce il calcio a una tradizione di famiglia che dura da oltre ottant’anni, attraversando centinaia di chilometri e collegando la Val Bormida a Verona.

Protagonista di questo legame è la famiglia Salvi, con il gol che Matteo Martini, classe 2006, ha realizzato con la Primavera dell’Hellas a suggellare un’eredità che si rinnova.

Matteo è infatti figlio di Monica Salvi e nipote di Giancarlo, una delle figure più carismatiche e rappresentative del calcio valligiano. Nato a Dego nel 1945, Giancarlo Salvi debuttò con il Milan, vestì la maglia del Lanerossi Vicenza al fianco di Paolo Rossi e soprattutto scrisse pagine indimenticabili da capitano della Sampdoria, di cui resta ancora oggi una bandiera.

Una passione ha superato la prova del tempo: Matteo è cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio vicentino, per poi approdare nel club scaligero e debuttare nel campionato Primavera. L’esordio non poteva essere migliore, coronato dal gol contro il Napoli.

Sognare di calcare i campi prestigiosi dove il nonno aveva lasciato il segno è naturale. E se è vero che il buon sangue non mente, quel traguardo potrebbe essere meno lontano di quanto sembri.