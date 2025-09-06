Calcio. Paolo Gallea entra tra i professionisti, l'attaccante scuola Ceriale passa alla Sampdoria

Dopo il provino con il Catanzaro, si è concretizzato il sogno di Paolo Gallea di approdare in un club professionistico.
E' stata infatti la Sampdoria a dare il via libera per il tesseramento dell'ormai ex giocatore del Ceriale.
Una notizia accolta con grande soddisfazione e orgoglio negli uffici del Merlo:
"Paolo Gallea alla Sampdoria! Una notizia che rende felice tutto il Ceriale: un altro ragazzo, cresciuto all'interno della nostra famiglia sportiva, si unirà ad un Club professionistico.
Questo ci inorgoglisce e ci dà ancora più carica per proseguire nella nostra strada di valorizzazione dei giovani che ci caratterizza da tempo.
Ma in primis la gioia in questo caso va tutta per il nostro Paolo che, dopo aver vinto il Campionato Regionale con i suoi compagni e amici della leva 2009, andrà a giocarsi le proprie carte in blucerchiato.
A lui va l'in bocca al lupo di tutto l'ambiente cerialese: faremo sempre il tifo per te, dacci dentro bomber!"