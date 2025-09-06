CALCIO, SERIE D. L'Imperia non sfigura all'esordio, il Varese vince di rimonta 3-1 al Riboli

L'Imperia finisce ko con il Varese nella gara inaugurale del Girone A di Serie D: un risultato eccessivo, il 3-1 con cui i biancorossi passano a Lavagna, con i nerazzurri che erano andati in vantaggio e hanno tenuto testa fino alla fine alla squadra di Ciceri.

I supporters nerazzurri che erano presenti al 'Riboli' lo hanno fatto senza simboli, ma solo a titolo personale, in polemica con Comune e dirigenza ma con l'intento di fornire pieno supporto a squadra e staff tecnico. Nelle prime battute sono gli 'ospiti' a tenere il pallino del gioco, l'Imperia forse anche per il clima che sembra più da 'Ossola' visto il gran rumore dei tifosi lombardi, gioca da squadra 'in trasferta', affidandosi alle ripartenze e colpendo alla prima vera occasione: cross di Labonia e incornata vincente di Busato.

Una decina di minuti dopo, Langata atterra in area Cogliati sugli sviluppi di un'azione che aveva visto il Varese colpire il palo: dagli undici metri si presenta Barzotti che spiazza Agostino. C'è il tempo per una doppia occasione nerazzurra, prima con Busato e poi con Insolito, in entrambi i casi è il portiere Bugli a sventare la minaccia.

Inizio di ripresa sottotono rispetto alla prima frazione, a metà del secondo tempo dopo un triplo cambio il Varese trova il vantaggio con una bellissima mezza girata al volo di Cogliati sugli sviluppi di un corner.

L'Imperia reagisce, rischiando solo in un'occasione con una incomprensione tra Guida, Langata e Agostino, e cercando fino agli ultimi minuti il pari: ci provano senza esito Costantini e Conti. C'è ancora il tempo per vedere due chances del Varese per calare il tris, che arriva al novantesimo ancora con Barzotti di testa.

IL TABELLINO

Imperia: Agostino; Labonia (Del Mastro 26' st), Guida, Langata, Bresciani; Costantini, Idaro (Piccinin 32' pt), Anzalone (Conti 7' st); Insolito (Boccia 26' st); Khelifi (Di Giosia 7' st), Busato. A disp. Rossi, Del Bello, Freccero, Casagrande. Allenatore: Biffi (Riolfo squalificato)

Varese: Bugli; Secondo (Marangon 16' st), Costante, Bruzzone, Berbenni (Donarini 16' st), Malinverno, De Ponti (Tentoni 16' st), Palesi; Guerini (Qeros 35' st), Barzotti (Pliscovaz 46' st), Cogliati. A disp. Mandracchia, Sassudelli, Beretta, Barbaro. Allenatore: Ciceri

Arbitro: Isoardi di Cuneo (assistenti Muca di Alessandria e Pongan di Biella)

