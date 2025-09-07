Calcio. Serie D al via, il Vado ricomincia dalla Sanremese anche in campionato: la webcronaca dal "Chittolina" (LIVE)

VADO - SANREMESE 1-0 (47' Raffini)

61' Arras e Pisanu per Vita e Gulinelli, non cambia l'assetto dei rossoblu

60' primi movimenti sulla panchina del Vado, la Sanremese intanto cerca di alzare il proprio raggio d'azione

55' Moro inserisce Monticone al posto di Aceto

51' è un Vado rientrato dagli spogliatoi con il giusto piglio, la Sanremese prova a scuotersi dopo la rete subita

49' traversone di Syll, Raffini serve al limite l'accorrente Gulinelli che calcia di potenza trovando la respinta della difesa matuziana

47' RAFFINI! VADO IN VANTAGGIO! Angolo a rientrare di Ciccone, sponda aerea da parte di Vita e zampata da due passi del numero nove rossoblu che porta avanti la squadra di Roselli

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

Finisce un primo tempo combattutissimo al "Chittolina": 0-0 tra Vado e Sanremese. Meglio la squadra di Moro in avvio, più pimpante rispetto alla gara di Coppa di domenica scorsa. Vado con tanta fisicità e un potenziale tecnico notevole non sfruttato a pieno nei primi quarantacinque minuti, tanti palloni in verticale a cercare le due punte che hanno cercato di pungere dalle parti di Gattuso, bravo nel finale a neutrallizzare la punizione dal limite di Ciccone.

45' Ciccone scavalca la barriera trovando la grande risposta di Gattuso, ancora vicini all'1-0 i rossoblu

44' Aceto usa le maniere forti con Raffini, punizione per i padroni di casa e giallo all'indirizzo del difensore della Sanremese

43' angolo di Ciccone, Abonckelet spizza da pochi passi trovando ancora il muro difensivo biancazzurro, è un Vado salito di tono in questo finale di primo tempo

40' giallo per Messina, intervento falloso su Andreis

39' Vado vicino al vantaggio! Abonckelet mette in mezzo per Vita anticipato da Aceto, Gulinelli a rimorchio calcia di prima trovando il salvataggio sulla linea della difesa matuziana

34' Vita difende di forza il pallone servendo Raffini, la difesa matuziana respinge al limite sul mancino di Gulinelli che trova deviazione e tiro dalla bandierina

30' dialogo tra le due mezz'ali vadesi, Abonckelet questa volta trova Ciccone, sinistro da fuori che termina un metro a lato della porta di Gattuso

29' malinteso tra Ciccone e Abonckelet, sfuma una punizione interessante a favore del Vado che regala il possesso ai biancazzurri

25' errore di Lupinacci che tocca con la coscia un pallone destinato sul fondo, angolo per i matuziani che appaiono più pimpanti rispetto alla gara di Coppa

24' si va ancora a fiammate con la sgroppata di Sambou che calcia centralmente favorendo l'intervento di un attento Bellocci

20' soluzione corta per Ciccone che rientra sul mancino calciando sul primo palo, Gattuso interviene in presa bassa

19' traversone di Messina, incornata di Raffini deviata dalla schiena di Garcia, angolo per i rossoblu

14' una fiammata per parte: prima è un ispiratissimo Djorkaeff ad affondare ancora a sinistra calciando però addosso a Messina, poi Ciccone, in ripartenza, sbaglia il suggerimento in profondità per Vita, che non riesce a raggiungere la sfera

12' il primo squillo del Vado porta la firma di Ciccone, che slalomeggia in mezzo a tre avversari portando a casa il primo tiro dalla bandierina

11' Roselli cambia solo un interprete rispetto a domenica scorsa, con Vita dal primo minuto al posto di Arras, mentre Moro varia per tre/undicesimi la formazione iniziale, dove trovano spazio Aceto, Andreis e Andreano

8' fanno già discutere alcune scelte del direttore di gara, avvio complicato anche per lui: Djorkaeff finisce giù in area dopo un contatto con un avversario, lascia correre il fischietto piemontese

6' partita meglio la Sanremese in questi primi minuti, approccio aggressivo dell'undici biancazzurro rispetto a un Vado più guardingo

5' Moreo strattonato in area da capitan Bondioli, Borello di Nichelino fa ampi cenni di proseguire, protesta la panchina matuziana

3' subito una fiammata di Djorkaeff a sinistra che mette in difficoltà Syll e Messina, il successivo tiro dalla bandierina viene respinto con i pugni da Bellocci

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre, giornata molto calda a Vado

PRIMO TEMPO:

Formazioni :

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Saltarelli; Syll, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci; Raffini, Vita. A disposizione : Viganò, Pisanu, Arras, De Rinaldis, Cecchinato, Ndianefo, Pastorino, Viola, Barwuah. Allenatore : Roselli

SANREMESE: Gattuso; Bregliano, Garcia, Aceto, Andreano; Sambou, Cavaliere, Zagarese, Djorkaeff; Andreis, Moreo. A disposizione : Bohli, Di Fino, Pignataro, Santanocito, Gagliardi, Monticone, Vindigni, Cepele, Cipriani. Allenatore : Moro

Arbitro: Borello di Nichelino

Assistenti: Giaveno di Pinerolo - Sperati di Nichelino