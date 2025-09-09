Calcio. Applausi al Celle Varazze, tre punti al Ligorna, gli scatti del primo match di Serie D (FOTOGALLERY)

Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
domenica 14 settembre
Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria.I risultati e le classifiche dopo la seconda giorata
Calcio, Savona. Fossati e Zunino ancora coppia gol: "Abbiamo visto la squadra che vogliamo essere" (VIDEO)
Calcio, Albissole. I biancocelesti iniziano forte espugnando il Borel, Cattardico. "Stavamo per rovinare tutto, ma i ragazzi hanno anche saputo soffrire" (VIDEO)
Calcio, Carcarese. I biancorossi pagano lo scotto dell'esordio contro il Golfo, Ferrero: "Pensiamo subito al Loano" (VIDEO)
Millesimo. Una grande gara non basta a mister Macchia per raccogliere punti: "Contro squadre come il Pietra non bisogna sbagliare una virgola" (VIDEO)
Calcio. Moraglia soddisfatto dopo la rimonta sul Millesimo: "Battuta una squadra forte, abbiamo capito di che pasta siamo fatti" (VIDEO)
Calcio, Celle Varazze. Un groppo in gola e la gioia dei tre punti per mister Pisano: "Giornata storica che la società si merita" (VIDEO)
Calcio, Promozione. Il Savona inizia con un poker! Netta vittoria contro la Baia Alassio
Calcio. Akkari firma la prima vittoria in Serie D del Celle Varazze, Club Milano battuto 1-0
Calcio, Serie D. Doppio Raffini, il Vado vince ancora ed espugna Asti
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. In campo alle 18:00 Pietra Ligure e Celle Varazze puntano ai quarti di finale
Calcio
Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata. Tris Rignanese per il Savona spettacolo tra Speranza e Dego
Calcio
Calciomercato. Nicolò Alfano torna in Lombardia, giocherà nell'Olginatese
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
09 settembre 2025, 18:01
Calcio. Applausi al Celle Varazze, tre punti al Ligorna, gli scatti del primo match di Serie D (FOTOGALLERY)
La vittoria alla squadra di mister Pastorino nei minuti di recupero
Lorenzo Tortarolo
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy